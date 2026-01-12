Скидки
«Голосовал за победителей»: Александр Невский — о премии «Золотой глобус» — 2026

Комментарии

Известный российский актёр и герой обзоров блогера BadComedian Александр Невский поделился впечатлениями от прошедшего «Золотого глобуса» — 2026. Звезда «Нападения на Рио Браво» смог угадать победителей в четырёх основных категориях.

Так, Невский предсказал победы «Гамнета», «Битва за битвой», «Кей-поп-охотниц на демонов» и режиссёра Пола Томаса Андерсона. Актёр напомнил, что вошёл в жюри кинопремии больше 20 лет назад, в очередной раз вспомнив нелестные слова о себе от русскоязычных СМИ и зрителей.

Мой вчерашний прогноз по победителям «Золотого глобуса» — 2026 подтвердился на 100%. Я вошёл в жюри этой премии в 2002-м, а позднее начал голосовать и за награды гильдий SAG и PGA. И меня всегда забавляло, как российские СМИ и разное завистливое быдло пытались игнорировать мои успехи в Голливуде.

Ранее Невский также вошёл в члены Гильдии продюсеров Америки — престижную ассоциацию, насчитывающую более 4700 человек. Организация занимается продюсированием фильмов по всему миру и предлагает своим членам выгодное медицинское страхование, различные семинары и доступ к спецпоказам фильмов, претендующих на «Оскар». Ассоциация также известна своим отдельным кинособытием — «Премией Гильдии продюсеров США».

