Съёмки «Чёрной пантеры 3» начнутся в июне
По данным сайта Production Weekly, съёмки третьей «Чёрной пантеры» начнутся в июне этого года. На нём также есть другая любопытная информация.
К примеру, стало известно, что лента получила название «Тени Ваканды» (Shadows of Wakanda). Опять же, информацию пока не подтверждали, но она уже появилась. Тем интереснее будет узнать, подтвердится ли она в итоге.
Также отмечается, что Райан Куглер, снявший и написавший две первые части «Чёрной пантеры», выступит режиссёром и сценаристом триквела. А ещё, как и сообщалось ранее, к актёрскому составу ленты присоединился Дензел Вашингтон, о чём сама Marvel пока не объявляла.
