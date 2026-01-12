Скидки
Снимать второй сезон «Киностудии» начнут уже на следующей неделе
Сет Роген, исполнивший одну из ведущих ролей в «Киностудии», спродюсировавший, написавший к ней сценарий и снявший её, рассказал в интервью во время «Золотого глобуса» о дате старта съёмок нового сезона шоу.

По словам Рогена, производство продолжения стартует на следующей неделе, то есть в период с 19 по 25 января. Точную дату актёр называть не стал.

Главным героем шоу выступает недавно назначенный глава киностудии, который старается совмещать творчество и строгие корпоративные требования. В проекте, как отмечали критики, отлично показывают обратную сторону кинопроизводства с его подводными камнями и проблемами. Сама «Киностудия» в форме сатиры высмеивает Голливуд и его отношение к съёмкам кино и сериалов.

