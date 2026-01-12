Уже 18 января (в ночь на 19-е число в России) состоится премьера сериала «Рыцарь семи королевств». Шоу по культовой «Игре престолов» рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи королевств. Основные события развернутся за 90 лет до «Игры престолов».

В первый сезон проекта войдёт шесть эпизодов — их будут выпускать еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Финал состоится 23 февраля. Тем временем авторы уже работают над вторым сезоном шоу — съёмки стартовали в декабре.

Расписание выхода сериала «Рыцарь семи королевств» по «Игре престолов»