Расписание выхода сериала «Рыцарь семи королевств» по «Игре престолов»
Уже 18 января (в ночь на 19-е число в России) состоится премьера сериала «Рыцарь семи королевств». Шоу по культовой «Игре престолов» рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи королевств. Основные события развернутся за 90 лет до «Игры престолов».
В первый сезон проекта войдёт шесть эпизодов — их будут выпускать еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Финал состоится 23 февраля. Тем временем авторы уже работают над вторым сезоном шоу — съёмки стартовали в декабре.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|19 января
|2-я серия
|26 января
|3-я серия
|2 февраля
|4-я серия
|9 февраля
|5-я серия
|16 февраля
|6-я серия
|23 февраля
