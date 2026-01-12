Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Кит Харингтон назвал петицию о пересъёмке финала «Игры престолов» идиотизмом

Кит Харингтон назвал петицию о пересъёмке финала «Игры престолов» идиотизмом
Комментарии

Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов», прокомментировал знаменитую петицию 2019 года, в которой зрители требовали переснять восьмой сезон шоу.

Харингтон признался, что инициатива, собравшая более 1,8 млн подписей, вызвала у него глубокую обиду и злость. Актёр вступился за шоураннеров Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса, отметив огромные усилия, вложенные командой в производство.

Это искренне меня разозлило. Как вы смеете? Извините, но я так чувствую. Я думаю, это был уровень идиотизма, который может возникнуть только в социальных сетях.

Артист напомнил о сложности съёмок, отметив, что работа над одной только битвой за Винтерфелл заняла 55 ночных смен подряд. Харингтон также рассказал, что во время премьеры финала находился в реабилитационном центре. По его словам, столкновение с волной негатива после выхода из клиники стало для него настоящим шоком.

Восьмой сезон «Игры престолов» вышел весной 2019 года и подвергся жёсткой критике за сценарные решения и технические ляпы. Петиция с требованием нанять «компетентных сценаристов» стала вирусной, однако руководство HBO в лице Кейси Блойса неоднократно заявляло, что никогда всерьёз не рассматривало идею пересъёмок.

Материалы по теме
Звезда «Игры престолов» Софи Тёрнер готова вернуться к роли Сансы Старк
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android