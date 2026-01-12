Кит Харингтон назвал петицию о пересъёмке финала «Игры престолов» идиотизмом

Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов», прокомментировал знаменитую петицию 2019 года, в которой зрители требовали переснять восьмой сезон шоу.

Харингтон признался, что инициатива, собравшая более 1,8 млн подписей, вызвала у него глубокую обиду и злость. Актёр вступился за шоураннеров Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса, отметив огромные усилия, вложенные командой в производство.

Это искренне меня разозлило. Как вы смеете? Извините, но я так чувствую. Я думаю, это был уровень идиотизма, который может возникнуть только в социальных сетях.

Артист напомнил о сложности съёмок, отметив, что работа над одной только битвой за Винтерфелл заняла 55 ночных смен подряд. Харингтон также рассказал, что во время премьеры финала находился в реабилитационном центре. По его словам, столкновение с волной негатива после выхода из клиники стало для него настоящим шоком.

Восьмой сезон «Игры престолов» вышел весной 2019 года и подвергся жёсткой критике за сценарные решения и технические ляпы. Петиция с требованием нанять «компетентных сценаристов» стала вирусной, однако руководство HBO в лице Кейси Блойса неоднократно заявляло, что никогда всерьёз не рассматривало идею пересъёмок.