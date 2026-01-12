«Знаковая фигура для меня»: Ноа Уайли — о дружбе с Джорджем Клуни
Актёр Ноа Уайли, сыгравший главную роль в драматическом сериале «Питт» про работу врачей, во время «Золотого глобуса» рассказал о своей крепкой дружбе с Джорджем Клуни.
Друзья познакомились в 1993 году на съёмках «Скорой помощи». С тех пор у них сложились прекрасные отношения, которые с годами лишь укрепляются и становятся прочнее.
Ту связь, которую мы установили во время съёмок того шоу, невозможно разорвать. Притом нам необязательно постоянно присутствовать в жизни друг друга, чтобы понимать контекст наших жизней.
По словам самого Клуни, их с Уайли дружба длится больше 30 лет, и он надеется, что так будет продолжаться и дальше.
Комментарии