«Знаковая фигура для меня»: Ноа Уайли — о дружбе с Джорджем Клуни

Актёр Ноа Уайли, сыгравший главную роль в драматическом сериале «Питт» про работу врачей, во время «Золотого глобуса» рассказал о своей крепкой дружбе с Джорджем Клуни.

Друзья познакомились в 1993 году на съёмках «Скорой помощи». С тех пор у них сложились прекрасные отношения, которые с годами лишь укрепляются и становятся прочнее.

Ту связь, которую мы установили во время съёмок того шоу, невозможно разорвать. Притом нам необязательно постоянно присутствовать в жизни друг друга, чтобы понимать контекст наших жизней.

По словам самого Клуни, их с Уайли дружба длится больше 30 лет, и он надеется, что так будет продолжаться и дальше.