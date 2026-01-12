Скидки
Авторы «Очень странных дел» вырезали из финала сцену с яйцами демогоргонов

Авторы «Очень странных дел» вырезали из финала сцену с яйцами демогоргонов
Комментарии

Создатели сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Дафферы раскрыли детали нереализованного контента для финального эпизода.

На этапе планирования обсуждалась концепция расширенной трёхчасовой версии финала. В ней герои, проникнув в измерение Икс, должны были наткнуться на поле с яйцами демогоргонов. Сцена задумывалась как прямая отсылка к фильму Джеймса Кэмерона «Чужие»: монстры начинали вылупляться в момент появления персонажей.

Мы действительно обсуждали битву с демогоргонами в дополнение к схватке с Истязателем Разума. Но это было в версии финала, которая так и не была написана.

От идеи отказались по нескольким причинам. Во-первых, создатели опасались вызвать у зрителей «усталость от монстров», так как демогоргоны уже фигурировали в первой части финала. Во-вторых, сценаристы решили сфокусироваться на противостоянии с главными антагонистами — Векной и Истязателем Разума. Дафферы объяснили логику сюжета тем, что Векна не ожидал внезапной атаки в своём мире и полагался на мощь Истязателя, не нуждаясь в помощи своей «армии муравьёв».

Комментарии
