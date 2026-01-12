Расписание выхода сериала «Вечерняя школа»
12 января состоялась премьера сериала «Вечерняя школа». Сюжет расскажет о вечерней школе для взрослых, в которой начинается учебный год. Грызть гранит науки отправляются полицейский, водитель автобуса, продавец, бывшая участница конкурсов красоты, экс-заключённый, пенсионерка, мигрант и подростки.
В первый сезон войдёт 16 эпизодов. Они будут выходить до конца января на телеканале СТС и «Кинопоиске».
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|12 января
|2-я серия
|12 января
|3-я серия
|13 января
|4-я серия
|13 января
|5-я серия
|14 января
|6-я серия
|14 января
|7-я серия
|15 января
|8-я серия
|15 января
|9-я серия
|19 января
|10-я серия
|19 января
|11-я серия
|20 января
|12-я серия
|20 января
|13-я серия
|21 января
|14-я серия
|21 января
|15-я серия
|22 января
|16-я серия
|22 января
