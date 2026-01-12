Скидки
Сериал Вечерняя школа, 1-й сезон (2026): дата выхода серий, расписание выхода, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Вечерняя школа»
Комментарии

12 января состоялась премьера сериала «Вечерняя школа». Сюжет расскажет о вечерней школе для взрослых, в которой начинается учебный год. Грызть гранит науки отправляются полицейский, водитель автобуса, продавец, бывшая участница конкурсов красоты, экс-заключённый, пенсионерка, мигрант и подростки.

В первый сезон войдёт 16 эпизодов. Они будут выходить до конца января на телеканале СТС и «Кинопоиске».

Расписание выхода сериала «Вечерняя школа»

ЭпизодДата выхода
1-я серия12 января
2-я серия12 января
3-я серия13 января
4-я серия13 января
5-я серия14 января
6-я серия14 января
7-я серия15 января
8-я серия15 января
9-я серия19 января
10-я серия19 января
11-я серия20 января
12-я серия20 января
13-я серия21 января
14-я серия21 января
15-я серия22 января
16-я серия22 января
