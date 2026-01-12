12 января состоялась премьера сериала «Вечерняя школа». Сюжет расскажет о вечерней школе для взрослых, в которой начинается учебный год. Грызть гранит науки отправляются полицейский, водитель автобуса, продавец, бывшая участница конкурсов красоты, экс-заключённый, пенсионерка, мигрант и подростки.

В первый сезон войдёт 16 эпизодов. Они будут выходить до конца января на телеканале СТС и «Кинопоиске».

Расписание выхода сериала «Вечерняя школа»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 12 января 2-я серия 12 января 3-я серия 13 января 4-я серия 13 января 5-я серия 14 января 6-я серия 14 января 7-я серия 15 января 8-я серия 15 января 9-я серия 19 января 10-я серия 19 января 11-я серия 20 января 12-я серия 20 января 13-я серия 21 января 14-я серия 21 января 15-я серия 22 января 16-я серия 22 января