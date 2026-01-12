Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы ARC Raiders начали активно банить читеров

Авторы ARC Raiders начали активно банить читеров
Комментарии

Проблема наплыва читеров стоит в ARC Raiders уже давно, однако какие-то действия авторы начали предпринимать только сейчас. По словам разработчиков, они уже приступили к борьбе против нечестных геймеров.

Блокировки выдают за использование читов вроде аимбота и возможности видеть сквозь стены. Наиболее распространённое наказание сейчас — бан на 30 дней, который потом снимается. В случае если вас уличат в повторном использовании стороннего софта, меры наказания будут более жёсткими.

ARC Raiders — экстракшен-шутер, цель которого в добыче различной редкости ресурсов для улучшения своего персонажа, снаряжения и прочего. Мешают добыче всего этого арки (местные роботы) и реальные люди.

Релиз игры состоялся 30 октября.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android