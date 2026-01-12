Скидки
Онлайн-кинотеатры потратят рекордные $ 100 млрд на фильмы и сериалы в 2026 году
Комментарии

В 2026 году суммарные затраты онлайн-кинотеатров на производство и лицензирование контента достигнут исторического рекорда. Согласно Ampere Analysis, расходы таких гигантов, как Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max, Paramount+ и Apple TV+, впервые преодолеют планку в $ 100 млрд и составят $ 101 млрд.

Инвестиции стримингов вырастут на 6% по сравнению с прошлым годом. Эти вложения станут главным драйвером для всей индустрии развлечений, обеспечив общий рост рынка контента на 2%. Теперь на долю цифровых платформ приходится около 40% всех мировых затрат в этой сфере.

Одним из ключевых факторов роста называется экспансия стримингов в сегмент спортивных трансляций. Крупные игроки, такие как Amazon Prime Video, активно скупают права на показ матчей НБА и других престижных лиг. В то же время традиционные телевещатели продолжают испытывать трудности из-за инфляции, оттока рекламодателей и изменения привычек аудитории.

