Сборы кинотеатров России в новогодние праздники превысили 10 млрд рублей

Российский кинопрокат установил исторический рекорд по кассовым сборам в период новогодних праздников. Согласно ЕАИС, с 1 по 11 января 2026 года общая выручка кинотеатров превысила отметку в 10 млрд рублей.

Этот показатель стал рекордным. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года сборы составили 6,9 млрд рублей, а в 2020-м — 4,9 млрд рублей. Рост связывают с выходом в прокат одновременно трёх крупных блокбастеров, увеличенной продолжительностью выходных и погодными условиями, способствовавшими посещению кинозалов.

Посещаемость также оказалась рекордной: было продано 18,8 млн билетов (против 14,6 млн годом ранее). При этом средняя стоимость билета выросла до 533 рублей.

Безоговорочным лидером «Новогодней битвы» стала комедия «Чебурашка 2», заработавшая почти 5 млрд рублей. Это второй результат в истории российского проката — первенство удерживает первая часть франшизы. Аудитория сиквела составила 9 млн зрителей.

Второе и третье места разделили ленты «Простоквашино» и «Буратино», собравшие около 2 млрд рублей каждая. Отметили также разницу в предпочтениях аудитории: «Простоквашино» показало лучшие результаты в регионах, тогда как «Буратино» пользовался большим спросом в Москве и Санкт-Петербурге.