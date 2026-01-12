ProbLeM стал тренером Virtus.pro по CS 2

Virtus.pro сообщила, что Дмитрий ProbLeM Мартынов временно перешёл из академического состава по Counter-Strike 2 в основной на позицию основного тренера.

За 2025 год Дмитрий добился огромного прогресса с молодёжным составом. Мы все пристально следили за его работой и высоко оценили то, как он выстроил процессы в команде, создал здоровую атмосферу в коллективе и помог молодым игрокам раскрыть свой потенциал. Игроки сами предложили его кандидатуру, а менеджмент клуба поддержал их выбор и предоставил Дмитрию шанс проявить себя. Судить о его работе мы будем на дистанции нескольких турниров.

Состав Virtus.pro по CS 2

Илья Perfecto Залуцкий

Евгений FL1T Лебедев

Петр fame Болышев

Владимир b1st Красиков

Вадим tO0RO Арьков

Дмитрий ProbLeM Мартынов (тренер)

Дебют обновлённого состава состоится на BLAST Bounty Winter, который пройдёт с 13 по 25 января.