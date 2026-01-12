Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

ProbLeM стал тренером Virtus.pro по CS 2

ProbLeM стал тренером Virtus.pro по CS 2
Комментарии

Virtus.pro сообщила, что Дмитрий ProbLeM Мартынов временно перешёл из академического состава по Counter-Strike 2 в основной на позицию основного тренера.

За 2025 год Дмитрий добился огромного прогресса с молодёжным составом. Мы все пристально следили за его работой и высоко оценили то, как он выстроил процессы в команде, создал здоровую атмосферу в коллективе и помог молодым игрокам раскрыть свой потенциал. Игроки сами предложили его кандидатуру, а менеджмент клуба поддержал их выбор и предоставил Дмитрию шанс проявить себя. Судить о его работе мы будем на дистанции нескольких турниров.

Состав Virtus.pro по CS 2

  • Илья Perfecto Залуцкий
  • Евгений FL1T Лебедев
  • Петр fame Болышев
  • Владимир b1st Красиков
  • Вадим tO0RO Арьков
  • Дмитрий ProbLeM Мартынов (тренер)

Дебют обновлённого состава состоится на BLAST Bounty Winter, который пройдёт с 13 по 25 января.

Материалы по теме
«Рад вернуться в рабочую атмосферу»: s1mple — о новом составе BC.Game по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android