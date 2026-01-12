Стартовал четвёртый сезон сериала «Индустрия» в духе «Наследников» и «Эйфории»
Сегодня на HBO Max начал выходить четвёртый сезон сериала «Индустрия». Для просмотра пока доступна первая серия, остальные эпизоды будут выпускать раз в неделю.
По духу шоу напоминает культовых «Наследников» и небезызвестную «Эйфорию». Сериал рассказывает историю выпускников элитных колледжей, которые погружаются в мир лондонских финансов после кризиса 2008 года. Они попадают в крупный инвестиционный банк, и постепенно индустрия уничтожает в них все хорошие и человеческие качества.
К своим ролям вернулись Мариса Абела, Майхала Херролд, Кит Харингтон, Кен Люн, Мириам Петч, Сагар Радиа и другие актёры.
