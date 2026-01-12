«Я чертовски стар». Адам Сэндлер — о своих планах сняться ещё в 50 фильмах

Культовый актёр Адам Сэндлер во время «Золотого глобуса» признался, что ощущает себя старым. Однако, несмотря на это, он готов и дальше радовать своих фанатов по всему миру.

По словам Сэндлера, он планирует сняться как минимуму в 50 фильмах, притом, отметил актёр, из них лишь 25 будут хорошими.

Я не знаю, сколько мне осталось, но я уже чертовски стар. Но я обещаю всем здесь собравшимся, что снимусь ещё как минимум в 50 фильмах до того, как меня не станет, и как минимум 25 из них будут хорошими.

Сам Адам также поблагодарил свою жену Джеки, с которой он находится в браке с 2003 года и завёл уже двоих детей.