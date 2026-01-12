«Я чертовски стар». Адам Сэндлер — о своих планах сняться ещё в 50 фильмах
Поделиться
Культовый актёр Адам Сэндлер во время «Золотого глобуса» признался, что ощущает себя старым. Однако, несмотря на это, он готов и дальше радовать своих фанатов по всему миру.
По словам Сэндлера, он планирует сняться как минимуму в 50 фильмах, притом, отметил актёр, из них лишь 25 будут хорошими.
Я не знаю, сколько мне осталось, но я уже чертовски стар. Но я обещаю всем здесь собравшимся, что снимусь ещё как минимум в 50 фильмах до того, как меня не станет, и как минимум 25 из них будут хорошими.
Сам Адам также поблагодарил свою жену Джеки, с которой он находится в браке с 2003 года и завёл уже двоих детей.
Комментарии
- 12 января 2026
-
15:38
-
15:15
-
15:15
-
15:08
-
14:55
-
14:43
-
14:39
-
14:33
-
14:31
-
14:29
-
14:24
-
14:13
-
14:02
-
13:57
-
13:53
-
13:36
-
13:26
-
13:07
-
12:47
-
12:41
-
12:35
-
12:30
-
08:00
-
07:49
-
07:17
-
06:39
-
00:16
- 11 января 2026
-
22:08
-
21:41
-
20:43
-
20:09
-
18:59
-
18:40
-
18:25
-
18:00