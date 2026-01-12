Скидки
В The Division 2 добавят хардкорный режим в честь юбилея серии

В The Division 2 добавят хардкорный режим в честь юбилея серии
Компания Ubisoft анонсировала праздничные мероприятия, приуроченные к десятилетию франшизы The Division.

В марте 2026 года обладатели дополнения «Воители Нью-Йорка» получат доступ к новому формату игры, направленному на максимальный реализм. Ключевыми особенностями режима станут упрощённый интерфейс, полное отсутствие регенерации здоровья, ограничение боезапаса и замедленная перезарядка оружия. Также будет переработана система урона, что сделает перестрелки более опасными.

Событие продлится как минимум до конца марта. Помимо геймплейных изменений, в рамках юбилейного сезона в шутер добавят тематические косметические предметы. Игроки смогут получить костюмы, вдохновлённые другими сериями Ubisoft: Splinter Cell, Rainbow Six Siege X и Ghost Recon.

После завершения праздничных ивентов в The Division 2 начнётся восьмой год поддержки, для которого авторы уже утвердили график выхода обновлений. Оригинальная The Division вышла в марте 2016 года.

