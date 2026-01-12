Скидки
На YouTube обнаружили загадочное видео, которое длится 140 лет

На YouTube обнаружили загадочное видео, которое длится 140 лет
Комментарии

В Сети обратили внимание на необычный ролик, опубликованный на YouTube-канале ShinyWR. Видео, в названии которого используется лишь вопросительный знак, имеет продолжительность 140 лет.

За последнюю неделю контент набрал более 1,4 млн просмотров, вызвав активное обсуждение в Сети. Зрители недоумевают, как автору удалось обойти технические ограничения платформы, которая обычно лимитирует длину загружаемых файлов 12 часами или 128 ГБ.

Некоторые предполагают, что канал может быть тестовой страницей разработчиков сервиса, случайно ставшей доступной публике. Другая версия связывает происходящее с началом ARG. Сам канал якобы зарегистрирован в Северной Корее, что добавляет ситуации таинственности.

Помимо 140-летнего ролика, на аккаунте присутствуют и другие видео с аномальной длительностью: например, записи на 294 и 300 часов.

Новости. Чемп.Play
