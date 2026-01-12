Фильм «Крушитель» с Дуэйном Джонсоном вышел в онлайн-кинотеатрах России

12 января состоялся цифровой релиз биографической драмы «Крушитель» с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Ленту можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

Таким образом, картина добралась до российских стримингов спустя три месяца после релиза в мировых кинотеатрах. За этот срок лента собрала скромные $ 21 млн и получила смешанные оценки критиков и зрителей.

«Крушитель» рассказывает историю бойца ММА Марка Керра, который построил успешную спортивную карьеру в конце 1990-х. Драма повествует о трудностях в жизни мужчины — его борьбе с зависимостями и сложных отношениях с Доун Стэплс. Вместе с Дуэйном Джонсоном в фильме также сыграли Эмили Блант («Тихое место»), Бас Раттен («Король Квинса») и другие актёры.