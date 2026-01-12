Сборы фильма «Горничная» с Сидни Суини превысили $ 150 млн

Кассовые сборы психологического триллера «Горничная» с Сидни Суини в главной роли преодолели отметку в $ 150 млн.

Производственный бюджет картины составил скромные для Голливуда $ 35 млн, что делает проект коммерчески успешным. Итоговая касса ленты может достигнуть диапазона $ 220-250 млн.

В российский прокат фильм вышел 8 января. Сюжет ленты основан на одноимённом бестселлере Фриды Макфадден. История рассказывает о девушке с тёмным прошлым, которая устраивается домработницей в богатую семью, но вскоре обнаруживает, что её работодатели скрывают опасные тайны. Режиссёром адаптации выступил Пол Фиг.