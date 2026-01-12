Авторы песочницы Hytale ждут более 1 млн игроков на старте раннего доступа

Студия Hypixel Studios готовится к масштабному запуску своей песочницы Hytale в раннем доступе. Релиз игры состоится уже завтра, 13 января 2026 года. Основатель компании в социальных сетях заявил, что ожидает пиковый онлайн свыше 1 млн человек в первый же день.

Чтобы снизить нагрузку на серверы, разработчики попросили игроков заранее скачать фирменный лаунчер и авторизоваться в системе. Hytale будет распространяться через собственную платформу, минуя Steam, чтобы избежать «ревью-бомбинга» на раннем этапе разработки.

Hytale позиционируется как гибрид креативной песочницы и ролевой игры с процедурно генерируемым миром. Проект пережил сложный путь: ранее его разработка была приостановлена Riot Games, однако позже Hypixel Studios выкупила права обратно и довела игру до релиза. В ранней версии будут доступны исследование мира, боевая система и инструменты для создания пользовательского контента.