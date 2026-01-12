Скидки
Авторы Peak объяснили, почему продают игру именно за $ 8

Разработчики инди-хита Peak рассказали о принципах ценообразования своего проекта. В интервью изданию Game File соавтор тайтла Ник Каман объяснил, почему студия остановилась на нестандартном ценнике в $ 8.

По словам создателя, решение основано на психологии восприятия стоимости покупателями. Команда вывела теорию «ценовых уровней», согласно которой геймеры подсознательно округляют цифры до определённых категорий. Разработчики пришли к выводу, что $ 8 для игрока ощущаются гораздо выгоднее, чем $ 10.

Для игрока потратить пять баксов — это и есть пять баксов. Но шесть баксов — это тоже пять баксов. Четыре бакса — это тоже своего рода пять баксов. А вот три бакса — это уже два бакса. Два бакса — это, по сути, бесплатно. У нас есть разные уровни: 12 баксов воспринимаются как 10 баксов, но 13 баксов — это уже 15 баксов. Мы поняли, что восемь баксов — это всё ещё пять баксов. В 10 баксов они не превращаются. Ведь $ 7,99 — это всё равно что пять баксов. Так что самый оптимальный ценник — это как раз $ 8.

Peak — это кооперативная приключенческая игра, в которой группе участников необходимо слаженно работать, чтобы покорить горную вершину. Проект получил высокие оценки за увлекательный геймплей и стал одним из заметных инди-релизов последнего времени.

