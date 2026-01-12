Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы «Очень странных дел» начали снимать пятый сезон без сценария финала

Авторы «Очень странных дел» начали снимать пятый сезон без сценария финала
Комментарии

Создатели сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Дафферы признались, что приступили к съёмкам заключительного сезона, не имея на руках готового сценария для последнего эпизода. Об этом шоураннеры рассказали в документальном фильме One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5.

Мэтт Даффер охарактеризовал ситуацию как «пугающую», поскольку финал был самым важным элементом сезона и авторы боялись допустить ошибку.

Мы приступили к съёмкам, не имея готового сценария финальной серии. Это было страшно, потому что мы хотели всё сделать правильно. Это был самый важный сценарий сезона.

Документальный фильм о производстве пятого сезона вышел 12 января. Хронометраж ленты составляет два часа. Сам финал сериала вышел 1 января.

Материалы по теме
Авторы «Очень странных дел» вырезали из финала сцену с яйцами демогоргонов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android