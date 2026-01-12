Скидки
Авторы «Клинка, рассекающего демонов» не будут заменять художников нейросетями

Авторы «Клинка, рассекающего демонов» не будут заменять художников нейросетями
Представители студий Aniplex и Ufotable, ответственных за производство популярного аниме «Клинок, рассекающий демонов», прокомментировали возможность использования искусственного интеллекта в своих проектах.

Отвечая на вопрос о влиянии технологий на индустрию, спикер компаний подчеркнул приверженность традиционной модели производства. Студии намерены сохранить рабочие места для людей и не планируют заменять творческий персонал алгоритмами.

Я буду очень осторожен в своих высказываниях об ИИ. Но скажу так: в наших студиях, Aniplex и Ufotable, мы продолжим работать с нашими художниками, сценаристами и актёрами озвучивания — талантами, которые помогают перенести эмоции на большой экран.

Сейчас Ufotable работает над финальной трилогией полнометражных фильмов с подзаголовком «Бесконечный замок».

