Авторы «Клинка, рассекающего демонов» не будут заменять художников нейросетями

Представители студий Aniplex и Ufotable, ответственных за производство популярного аниме «Клинок, рассекающий демонов», прокомментировали возможность использования искусственного интеллекта в своих проектах.

Отвечая на вопрос о влиянии технологий на индустрию, спикер компаний подчеркнул приверженность традиционной модели производства. Студии намерены сохранить рабочие места для людей и не планируют заменять творческий персонал алгоритмами.

Я буду очень осторожен в своих высказываниях об ИИ. Но скажу так: в наших студиях, Aniplex и Ufotable, мы продолжим работать с нашими художниками, сценаристами и актёрами озвучивания — талантами, которые помогают перенести эмоции на большой экран.

Сейчас Ufotable работает над финальной трилогией полнометражных фильмов с подзаголовком «Бесконечный замок».