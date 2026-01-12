Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«История хорошая»: Джулия Робертс — о сценарии «14 друзей Оушена»

«История хорошая»: Джулия Робертс — о сценарии «14 друзей Оушена»
Комментарии

Актриса Джулия Робертс подтвердила, что уже ознакомилась со сценарием предстоящего криминального фильма «14 друзей Оушена».

Робертс призналась, что текст новой части франшизы стал для неё приятным сюрпризом. Актриса подчеркнула, что команда проекта не стала бы возвращаться к работе, если бы история не соответствовала высоким стандартам серии.

Да, я видела сценарий. И я была своего рода удивлена, потому что думала: «О, и какой же будет история?». И она хороша. Мы бы не стали этого делать, если бы она не была хорошей.

Ранее Джордж Клуни сообщил, что студия Warner Bros. уже утвердила бюджет картины. Сейчас продюсеры занимаются согласованием рабочих графиков звёздного состава. Ожидается, что съёмки стартуют примерно через 9-10 месяцев.

В фильме планируется воссоединение оригинального каста: помимо Клуни и Робертс, к своим ролям должны вернуться Брэд Питт, Мэтт Деймон и Дон Чидл. По слухам, режиссёрское кресло может занять Дэвид Литч («Быстрее пули»). Оригинальная трилогия Стивена Содерберга выходила с 2001 по 2007 год.

Материалы по теме
Брэд Питт, Мэтт Деймон и Джулия Робертс вернутся в фильме «14 друзей Оушена»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android