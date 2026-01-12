«История хорошая»: Джулия Робертс — о сценарии «14 друзей Оушена»

Актриса Джулия Робертс подтвердила, что уже ознакомилась со сценарием предстоящего криминального фильма «14 друзей Оушена».

Робертс призналась, что текст новой части франшизы стал для неё приятным сюрпризом. Актриса подчеркнула, что команда проекта не стала бы возвращаться к работе, если бы история не соответствовала высоким стандартам серии.

Да, я видела сценарий. И я была своего рода удивлена, потому что думала: «О, и какой же будет история?». И она хороша. Мы бы не стали этого делать, если бы она не была хорошей.

Ранее Джордж Клуни сообщил, что студия Warner Bros. уже утвердила бюджет картины. Сейчас продюсеры занимаются согласованием рабочих графиков звёздного состава. Ожидается, что съёмки стартуют примерно через 9-10 месяцев.

В фильме планируется воссоединение оригинального каста: помимо Клуни и Робертс, к своим ролям должны вернуться Брэд Питт, Мэтт Деймон и Дон Чидл. По слухам, режиссёрское кресло может занять Дэвид Литч («Быстрее пули»). Оригинальная трилогия Стивена Содерберга выходила с 2001 по 2007 год.