Новые кадры сериала «Рыцарь Семи королевств» по «Игре престолов»

Новые кадры сериала «Рыцарь Семи королевств» по «Игре престолов»
Комментарии

Опубликованы свежие кадры сериала «Рыцарь Семи королевств» — это приквел культовой «Игры престолов», который разворачивается за 90 лет до неё.

Свежие кадры «Рыцаря Семи королевств»

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

«Рыцарь семи королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи королевств.

Актёр Питер Клэффи («Крушение») сыграл Дунка, а Декстер Сол Анселл («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах») — Эгга. Премьера первого сезона сериала состоится уже 19 января 2026 года, в него войдёт шесть эпизодов.

