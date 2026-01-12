Paramount подала в суд на Warner Bros. Discovery из-за слияния с Netflix

Компания Paramount Skydance под руководством Дэвида Эллисона подала судебный иск против медиахолдинга Warner Bros. Discovery. Истец требует принудить руководство WBD раскрыть полные финансовые детали готовящейся сделки с Netflix, которая оценивается в $ 83 млрд.

Иск направлен в Канцлерский суд штата Делавэр. В открытом письме акционерам Дэвид Эллисон заявил, что текущий совет директоров WBD скрывает информацию о том, как именно проводилась оценка активов. В частности, Paramount требует объяснить, почему их предложение о полном выкупе компании за $ 30 за акцию было отвергнуто в пользу сделки с Netflix, которая предполагает выплату $ 27,75 за акцию.

Параллельно Paramount объявила о начале корпоративной борьбы за контроль над компанией. Эллисон намерен выдвинуть свой список кандидатов в совет директоров WBD. Новые управленцы должны будут воспользоваться правом на ведение переговоров и принять предложение Paramount.

Ранее совет директоров Warner Bros. Discovery отклонил уже восьмое предложение о поглощении от Paramount. Вместо этого компания выбрала путь разделения активов: студии, HBO и игровое подразделение планируется продать Netflix, а линейное телевидение (CNN, Discovery+, TBS) — выделить в отдельную структуру к третьему кварталу 2026 года.