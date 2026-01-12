Apple отказалась от ChatGPT в пользу Gemini для развития Siri

Компания Apple сделала выбор в пользу технологий Google для совершенствования своих систем искусственного интеллекта. Корпорация официально подтвердила заключение многолетнего партнёрского соглашения, согласно которому модели Google Gemini станут базой для будущих обновлений Siri и платформы Apple Intelligence.

Представители Apple заявили, что после «тщательной оценки» именно технологии поискового гиганта были признаны наиболее подходящим фундаментом для развития собственных нейросетевых решений.

Внедрение новых функций ожидается в течение года. Ранее инсайдеры Bloomberg сообщали, что Apple планирует платить Google около $ 1 млрд ежегодно за доступ к их разработкам. Предполагается, что обновлённая Siri будет функционировать на базе модели с 1,2 трлн параметров.