В России создают ИИ для поиска запрещённого контента в видео

Медиахолдинг «Газпром-Медиа» инвестировал в разработку программного комплекса «Платформа Предикто», предназначенного для автоматизированной работы с видеоматериалами. По данным Forbes, одна из функций системы — модерация контента с помощью искусственного интеллекта.

Специальный модуль программы анализирует загруженные видеофайлы на предмет наличия «нежелательных элементов». Результатом обработки становится файл с цветовой разметкой, где маркерами выделены эпизоды, потенциально нарушающие правила платформы или законодательство.

Помимо цензурирования, система включает инструменты для персонализации выдачи, анализа пользовательской активности и формирования рекомендаций. Заказчиками технологии уже выступают популярные сервисы: онлайн-кинотеатр Premier, видеохостинг Rutube, приложение Yappy, а также телеканалы ТНТ и «Пятница!».

Параллельно на рынке появляются и другие аналогичные решения. Так, ранее была представлена система VTS, которая умеет не только расставлять рекламные паузы и создавать субтитры, но и автоматически распознавать в кадре «нежелательных персон» и нецензурную лексику.