Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России создают ИИ для поиска запрещённого контента в видео

В России создают ИИ для поиска запрещённого контента в видео
Комментарии

Медиахолдинг «Газпром-Медиа» инвестировал в разработку программного комплекса «Платформа Предикто», предназначенного для автоматизированной работы с видеоматериалами. По данным Forbes, одна из функций системы — модерация контента с помощью искусственного интеллекта.

Специальный модуль программы анализирует загруженные видеофайлы на предмет наличия «нежелательных элементов». Результатом обработки становится файл с цветовой разметкой, где маркерами выделены эпизоды, потенциально нарушающие правила платформы или законодательство.

Помимо цензурирования, система включает инструменты для персонализации выдачи, анализа пользовательской активности и формирования рекомендаций. Заказчиками технологии уже выступают популярные сервисы: онлайн-кинотеатр Premier, видеохостинг Rutube, приложение Yappy, а также телеканалы ТНТ и «Пятница!».

Параллельно на рынке появляются и другие аналогичные решения. Так, ранее была представлена система VTS, которая умеет не только расставлять рекламные паузы и создавать субтитры, но и автоматически распознавать в кадре «нежелательных персон» и нецензурную лексику.

Материалы по теме
Сборы кинотеатров России в новогодние праздники превысили 10 млрд рублей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android