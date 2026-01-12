Скидки
«Что случилось с Кэти?» Первый постер новой части культовой франшизы «Мумия»

«Что случилось с Кэти?» Первый постер новой части культовой франшизы «Мумия»
Компания Warner Bros. Pictures представила дебютный постер к новой части культовой франшизы «Мумия». Премьера состоится 17 апреля.

Фото: Warner Bros.

Сюжет картины посвящён молодой семье, на чью дочь по имени Кэти наложили проклятие, после чего она пропала. Спустя восемь лет самолёт, перевозивший саркофаг, терпит крушение, и его содержимое обнаруживается. Внутри лежит уже взрослая Кэти, которая впоследствии возвращается домой, после чего на семью обрушивается тёмная таинственная сила.

Режиссёром новой «Мумии» выступил Ли Кронин, известный по «Восстанию зловещих мертвецов». Главные роли исполнили Джек Рейнор, Лайа Коста, Вероника Фалькон и Мэй Каламави.

