Режиссёр новой «Мумии» рассказал, чем фильм будет отличаться от прошлых версий
Постановщик Ли Кронин, известный по хоррору «Восстание зловещих мертвецов», поделился подробностями о своей работе над перезапуском «Мумии». В интервью режиссёр заявил, что его версия культовой истории будет радикально отличаться от предыдущих экранизаций с Бренданом Фрейзером или Томом Крузом.

Кронин описал свой проект как необычное сочетание жанров: «одна часть «Полтергейста», одна часть – «Семь», но пропущенная через мою призму». По словам автора, он стремится объединить семейную драму с мрачным детективным триллером.

Сюжет сфокусируется не на привычных гробницах фараонов, а на более глубоких и малоизвестных аспектах мумификации. Режиссёр задался вопросом: что, если мумия — это не правитель, а обычный человек, тело которого сохранили для иной, зловещей цели?

Этот фильм исходит из совершенно другого места. Это даже не переосмысление лора мумии, а взгляд в более тёмные уголки.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Постановщик также пообещал аутентичность: в картине задействован египетский актёрский состав (включая Мэй Элгети и Мэй Каламави), а часть диалогов звучит на арабском языке. Премьера новой «Мумии» запланирована на 17 апреля 2026 года.

