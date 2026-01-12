Первый канал вернулся в тройку самых популярных телеканалов России в 2025 году

Компания Mediascope представила итоговый рейтинг популярности российских телеканалов за 2025 год. Согласно данным исследования, в тройку лидеров вернулся Первый канал, сместив с этой позиции Пятый канал.

Первое место уже 10-й год подряд удерживает «Россия 1». Аудитория вещателя среди россиян старше четырёх лет составила 2,5 млн человек, а доля телесмотрения сохранилась на уровне 14%. Вторую строчку занимает НТВ с аудиторией 1,7 млн человек и долей 9,5%.

Первый канал замкнул топ-3, собрав у экранов 1,3 млн зрителей. Несмотря на незначительное снижение рейтинга (с 1% до 0,9%) и доли (с 7,3% до 7,1%), каналу удалось опередить конкурентов.

На четвёртое место опустился Пятый канал, чья аудитория сократилась до 1,3 млн человек, а доля составила 6,9%. Замыкает пятёрку лидеров РЕН ТВ (1,2 млн зрителей).

Также в десятку самых востребованных вещателей вошли «Домашний», СТС, ТНТ, «ТВ Центр» и детский канал «Карусель».