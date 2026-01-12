Скидки
В Джакарте стартовал чемпионат мира по MLBB M7

В Джакарте стартовал чемпионат мира по MLBB M7
Комментарии

В столице Индонезии 9 января состоялась церемония открытия чемпионата мира Mobile Legends: Bang Bang M7.

На M7 выступит одна российская команда – Team Spirit. Ранее на стадии Wildcard Virtus.Pro не смогла отобраться на основной этап турнира. Чемпионат мира уже стартовал, сейчас идут ранние стадии. Финал турнира ожидается в период с 23 по 25 января.

Мероприятие прошло под лозунгом Rise As One и официально дало старт седьмому розыгрышу главного турнира MLBB.

M7 Open ceremony

M7 Open ceremony

Фото: M7

Церемония подчеркнула статус Mobile Legends: Bang Bang как одного из национальных видов спорта Индонезии — наравне с футболом и бадминтоном. Турнир M7 продлится до 25 января и впервые с M4 возвращается в Индонезию. Шоу прошло на площадке Batavia PIK.

Также праздник продолжается и внутри игры, так, в период с 9 по 31 января игроки могут разблокировать скин Эдит Verdant Knight, а за боевой пропуск M7 можно будет получить новый скин Гатоткачи Solar Spark.

Главными моментами стало поднятие флагов 16 команд-участниц основной стадии турнира и появление трофея M7, который вынесли легендарные индонезийские игроки — Luminaire, Wannn и Vivian.

Open Ceremony

Open Ceremony

Фото: M7

В рамках M7 в Джакарте также пройдёт масштабный фан-карнавал с 23 по 25 января, включающий шоу и призовой фонд около 2,5 млрд индонезийских рупий. Финал M7 состоится 25 января на Tennis Indoor Stadium, GBK.

