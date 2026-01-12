Анонсировано «Бесконечное лето 2» — демо весной

Разработчики визуальной новеллы «Бесконечное лето» представили продолжение. Демоверсия выйдет весной.

Сюжет вновь сосредоточится на истории Алексея. Герой из XXI века засыпает в автобусе и переносится в пионерский лагерь «Совёнок». Однако знакомая локация претерпела изменения: лагерь стал местом, полным новых загадок и странных событий, а поведение окружающих отличается от ожидаемого. Протагонисту предстоит не только выстраивать отношения с обитателями, но и разбираться в причинах трансформации «Совёнка».

На старте заявлено знакомство с шестью героинями, однако по ходу сюжета список персонажей будет расширяться — в игру вернутся и герои из первой части.

Авторы обещают сценарий объёмом более 80 тыс. слов, десятки часов геймплея, множество новых фонов и около часа свежей музыки.