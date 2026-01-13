Джордж Мартин передал шоураннеру «Рыцаря Семи Королевств» ещё 12 историй о главных героях
Поделиться
Шоураннер сериала «Рыцарь Семи Королевств» Ира Паркер рассказала, что Джордж Мартин поделился с ней набросками ещё 10-12 историй про главных героев шоу.
По словам Паркер, Мартин участвует в работе над сериалом от начала до конца, называя это «одним из самых плодотворных творческих партнёрств» в своей карьере.
«Рыцарь Семи Королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств.
Премьера первого сезона сериала состоится уже 19 января 2026 года, в него войдёт шесть эпизодов.
Комментарии
- 13 января 2026
-
08:38
-
08:25
-
07:31
-
07:10
-
06:33
- 12 января 2026
-
21:13
-
20:47
-
20:36
-
20:06
-
20:03
-
19:50
-
19:40
-
19:19
-
19:06
-
18:52
-
18:48
-
18:18
-
18:04
-
18:00
-
17:38
-
17:38
-
17:17
-
16:50
-
16:47
-
16:40
-
16:23
-
16:12
-
15:55
-
15:38
-
15:15
-
15:15
-
15:08
-
14:55
-
14:43
-
14:39