Элайджа Вуд намекнул на своё возвращение в фильме «Властелин колец: Охота за Голлумом»

Актёр Элайджа Вуд, известный всем по роли Фродо в трилогии Питера Джексона «Властелин колец», намекнул на своё участие в будущей ленте франшизы.

Официально о возвращении Вуда к роли Фродо не объявляли, да и самому актёру о таком тоже запрещено говорить.

Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Послушайте, волшебнику можно доверять. Но помимо всего этого, мне на самом деле не разрешено что-либо подтверждать. Я очень взволнован фильмом. Мне кажется, это по-настоящему творческое «воссоединение группы».

События фильма «Охота на Голлума» развернутся в хронологическом промежутке между празднованием 111-летия Бильбо и началом похода Братства кольца. Сюжет сосредоточится на попытках Гэндальфа и Арагорна найти Голлума, владеющего информацией о Едином Кольце. Премьера запланирована на 17 декабря 2027 года.