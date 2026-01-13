Скидки
Продажи ARC Raiders превысили 12 млн копий

Продажи ARC Raiders превысили 12 млн копий
Embark Studio заявила, что тираж ARC Raiders перевалил за 12 млн копий. Авторы поблагодарили геймеров за поддержку и в честь набранного количества проданных копий дарят всем золотой рейдерский инструмент.

Изображение в честь 12 млн проданных копий

Фото: Embark

ARC Raiders представляет собой экстракшен-шутер (или эвакуационный шутер), в котором пользователям нужно высаживаться на карты, добывать ресурсы, параллельно сражаясь с реальными людьми и арками (местными роботами).

ARC Raiders вышла 30 октября на PS5, Xbox Series и ПК. То есть такого тиража проекту удалось достичь за два с лишним месяца. Для подобного рода игры это очень крепкий результат!

