Продажи ARC Raiders превысили 12 млн копий

Embark Studio заявила, что тираж ARC Raiders перевалил за 12 млн копий. Авторы поблагодарили геймеров за поддержку и в честь набранного количества проданных копий дарят всем золотой рейдерский инструмент.

Изображение в честь 12 млн проданных копий

Фото: Embark

ARC Raiders представляет собой экстракшен-шутер (или эвакуационный шутер), в котором пользователям нужно высаживаться на карты, добывать ресурсы, параллельно сражаясь с реальными людьми и арками (местными роботами).

ARC Raiders вышла 30 октября на PS5, Xbox Series и ПК. То есть такого тиража проекту удалось достичь за два с лишним месяца. Для подобного рода игры это очень крепкий результат!