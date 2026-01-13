Создатель культовой American McGeeʼs Alice вновь работает в игровой индустрии

Культовый и известный геймдизайнер Американ Макги объявил о своём возвращении в игровую индустрию. Макги широко известен благодаря двум частям American McGee’s Alice про мрачную версию «Алисы в Стране чудес».

Фанаты творчества Макги уже ликуют, однако вернулся он не для того, чтобы поработать над новой частью серии про Алису. Американ будет работать над игрой, где появятся персонажи Plushie Dreadfuls — семейного бренда мягких игрушек.

Кстати, именно фанаты American McGee’s Alice из Японии во многом и вдохновили ветерана индустрии вновь заняться любимым делом, то есть разрабатывать видеоигры и делиться ими с людьми.