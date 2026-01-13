Скидки
Появились постеры с персонажами криминального триллера «Лакомый кусок»
Netflix опубликовал персонажные постеры криминального триллера «Лакомый кусок», главные роли в котором исполнили Мэтт Дэймон и Бен Аффлек.

Фото: Netflix

Сюжет картины расскажет о группе полицейских из Майами — они находят тайник с миллионами долларов наличными и решают присвоить деньги себе. Однако, как часто бывает в таких случаях, о находке узнают слишком много лишних людей.

В картине также снялись Тейяна Тейлор, Нестор Карбонелл и Саша Калле. Режиссёром выступил Джо Карнахан — автор знаменитых фильмов «День курка» и «Команда «А». Премьера криминального триллера состоится на стриминговом сервисе 16 января.

