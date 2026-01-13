Скидки
Брендан Фрейзер рассказал о работе с японской съёмочной группой над «Семьёй в аренду»

Брендан Фрейзер рассказал о работе с японской съёмочной группой над «Семьёй в аренду»
Актёр Брендан Фрейзер, снявшийся в главной роли в фильме «Семья в аренду», рассказал, как проходила работа над картиной вместе с японской съёмочной группой.

Фрейзер остался в восторге от того, как и в каком темпе работали японцы во время производства картины.

Они работают как часы, как механики в боксах Формулы-1! Они чувствуют свой долг перед ремеслом и поддерживают его создателей изо всех сил.

Сюжет «Семьи в аренду» посвящён актёру, который живёт и работает в Токио. Однажды он соглашается сняться в рекламе «семьи в аренду» в роли типичного американца. Но как только он приступает к работе, то осознаёт, насколько важной оказалась его роль в том, что казалось маленькой рекламой.

