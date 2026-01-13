Роскомнадзор непричастен к сбоям в работе сервиса Duolingo в России

В работе сервиса по изучению языков Duolingo с 3 января и до сих пор наблюдаются сбои. На них массово жалуются пользователи России, поэтому «Газета. Ru» решила узнать, в чём же может быть дело, у Роскомнадзора.

Ведомство сообщило, что оно не имеет отношения к тому, почему Duolingo работает проблемно. В частности, среди проблем выделяют пропажу озвучки уроков для всех языков.

Роскомнадзор не применяет меры ограничений по отношению к сервису Duolingo.

С чем конкретно связана проблемная работа сервиса на территории России, понять пока трудно. Не исключено, что эти действия предприняли сами создатели Duolingo.