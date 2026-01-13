Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Роскомнадзор непричастен к сбоям в работе сервиса Duolingo в России

Роскомнадзор непричастен к сбоям в работе сервиса Duolingo в России
Комментарии

В работе сервиса по изучению языков Duolingo с 3 января и до сих пор наблюдаются сбои. На них массово жалуются пользователи России, поэтому «Газета. Ru» решила узнать, в чём же может быть дело, у Роскомнадзора.

Ведомство сообщило, что оно не имеет отношения к тому, почему Duolingo работает проблемно. В частности, среди проблем выделяют пропажу озвучки уроков для всех языков.

Роскомнадзор не применяет меры ограничений по отношению к сервису Duolingo.

С чем конкретно связана проблемная работа сервиса на территории России, понять пока трудно. Не исключено, что эти действия предприняли сами создатели Duolingo.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android