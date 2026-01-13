Сериал «Резервация» про жизнь в аномалии стартует 1 февраля — новый трейлер

Онлайн-кинотеатр «КИОН» опубликовал полноценный трейлер сериала «Резервация». Шоу стартует 1 февраля. В ролике показали новые кадры с главным героем и городом, в который он проникает.

Полноценный трейлер «Резервации»

Видео доступно на YouTube-канале kionru. Права на видео принадлежат «КИОН».

Сюжет расскажет о мужчине по имени Сергей, чей родной город оказывается отрезан от внешнего мира из-за аномалии, поэтому его называют резервацией. Герой решает проникнуть в неё, чтобы спасти родных и разгадать тайну страшного места.

Главные роли в шоу сыграли Денис Шведов («Майор»), Екатерина Волкова («Олень»), Полина Гухман («Всё хорошо»), Николай Шрайбер («Аритмия»), Филипп Янковский («Зеркало») и другие актёры. Режиссёром выступил Алексей Андрианов («Годунов»).