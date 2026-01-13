Скидки
«Из многих» и «Формула-1» помогли установить новый рекорд онлайн-кинотеатра Apple TV

«Из многих» и «Формула-1» помогли установить новый рекорд онлайн-кинотеатра Apple TV
Декабрь стал большим месяцем для онлайн-кинотеатра Apple TV. Как рассказал старший вице-президент по услугам Эдди Кью, стриминг установил рекорд вовлечённости среди аудитории.

Топ-менеджер не стал вдаваться в детали, отметив лишь, что главным драйвером для роста онлайн-кинотеатра стал сериал «Из многих» Винса Гиллигана. Проект от создателя «Во все тяжкие» привлёк дополнительные 36% зрителей, свою роль в росте аудитории также сыграл выход блокбастера «Формула-1» с Брэдом Питтом в онлайне.

По традиции Apple не делится показателями своего стримингового сервиса. Однако Эдди Кью всё же заявил, что основной рост зрителей приходится на Европу и Латинскую Америку.

