Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

EA закрыла Anthem — ММО-шутер от авторов Mass Effect

EA закрыла Anthem — ММО-шутер от авторов Mass Effect
Комментарии

В ночь на 13 января компания Electronic Arts закрыла Anthem — научно-фантастический экшен от студии Bioware. Космическое ММО-приключение от создателей Mass Effect отныне нельзя даже запустить из-за отсутствия подключения к серверам.

Таким образом, шутер закрыли спустя почти семь лет после релиза, который состоялся 22 февраля 2019 года. Ещё на выходе проект столкнулся со смешанными отзывами от критиков и игроков из-за обилия багов и недостатка контента, после чего в EA анонсировали перезапуск игры. Однако этого так и не произошло — поддержка экшена была остановлена в 2020-м, а сама студия Bioware переключилась на работу над Star Wars: The Old Republic, Dragon Age: The Veilguard и новой Mass Effect.

Anthem — шутер от третьего лица, действие которого разворачивалось в мире постапокалипсиса, где древние боги использовали Гимн для создания вселенной. Игроки брали на себя роль Фрилансеров, людей в продвинутых экзокостюмах, которые должны были защищать людей и очистить мир от скверны.

Материалы по теме
Лучшие игры 2025 года
Лучшие игры 2025 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android