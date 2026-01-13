EA закрыла Anthem — ММО-шутер от авторов Mass Effect

В ночь на 13 января компания Electronic Arts закрыла Anthem — научно-фантастический экшен от студии Bioware. Космическое ММО-приключение от создателей Mass Effect отныне нельзя даже запустить из-за отсутствия подключения к серверам.

Таким образом, шутер закрыли спустя почти семь лет после релиза, который состоялся 22 февраля 2019 года. Ещё на выходе проект столкнулся со смешанными отзывами от критиков и игроков из-за обилия багов и недостатка контента, после чего в EA анонсировали перезапуск игры. Однако этого так и не произошло — поддержка экшена была остановлена в 2020-м, а сама студия Bioware переключилась на работу над Star Wars: The Old Republic, Dragon Age: The Veilguard и новой Mass Effect.

Anthem — шутер от третьего лица, действие которого разворачивалось в мире постапокалипсиса, где древние боги использовали Гимн для создания вселенной. Игроки брали на себя роль Фрилансеров, людей в продвинутых экзокостюмах, которые должны были защищать людей и очистить мир от скверны.