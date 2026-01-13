Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Steam стартовал Фестиваль детективов со скидками на сотни игр

В Steam стартовал Фестиваль детективов со скидками на сотни игр
Комментарии

13 января в Steam начался первый большой ивент 2026 года — Фестиваль детективов. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество игр с тематикой «нераскрытых дел» по сниженной цене.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на Фестивале детективов в Steam

Распродажа детективных игр в Steam продлится до 21:00 мск 19 января. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.

Материалы по теме
Лучшие игры 2025 года
Лучшие игры 2025 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android