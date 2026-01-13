В Steam стартовал Фестиваль детективов со скидками на сотни игр

13 января в Steam начался первый большой ивент 2026 года — Фестиваль детективов. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество игр с тематикой «нераскрытых дел» по сниженной цене.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на Фестивале детективов в Steam

Распродажа детективных игр в Steam продлится до 21:00 мск 19 января. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.