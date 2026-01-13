В Steam стартовал Фестиваль детективов со скидками на сотни игр
13 января в Steam начался первый большой ивент 2026 года — Фестиваль детективов. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество игр с тематикой «нераскрытых дел» по сниженной цене.
Интересные предложения на Фестивале детективов в Steam
- Detroit: Become Human — 260 рублей (- 80%)
- Heavy Rain — 78 рублей (- 90%)
- Disco Elysium: The Final Cut — 181 рубль (- 75%)
- Blue Prince — 726 рублей (- 34%)
- Return of the Obra Dinn — 426 рублей (- 40%)
- The Seance of Blake Manor — 532 рубля (- 25%)
- Blacksad: Under the Skin — 134 рубля (- 85%)
- Call of Cthulhu — 179 рублей (- 85%).
Распродажа детективных игр в Steam продлится до 21:00 мск 19 января. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.
