Сериал От полюса до полюса с Уиллом Смитом (2026): дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода документального шоу «От полюса до полюса» с Уиллом Смитом
Уже в ночь на 14 января состоится премьера документального сериала «От полюса до полюса». В масштабной телепередаче актёр Уилл Смит отправится в большое путешествие через шесть континентов: от ледяных полей Антарктиды до джунглей Амазонки, гор Гималаев, пустыни Африки, островов Тихого океана и айсбергов Арктики. Путь съёмочной команды развернётся на протяжении 100 дней.

В первый сезон документального проекта войдёт семь эпизодов — они будут выходить еженедельно по два выпуска на площадках National Geographic, а также в онлайн-кинотеатрах DIsney+, Hulu и телеканале ABC. Финал состоится 4 февраля.

ЭпизодДата выхода
1-я серия14 января
2-я серия14 января
3-я серия21 января
4-я серия21 января
5-я серия28 января
6-я серия28 января
7-я серия4 февраля
Комментарии
