PS5, iPhone 17 Pro и телевизоры Hisense — что россияне покупали в новогодние праздники

Российская сеть магазинов «М.Видео» подвела итоги продаж в праздничный период 2025-2026. В компании рассказали, какая электроника пользовалась наибольшим спросом у россиян в период с 31 декабря по 11 января.

По традиции самыми популярными устройствами оказались смартфоны — в топ продаж вошли бюджетные модели Xiaomi Redmi 15C на 256 ГБ, Xiaomi Redmi A5 на 64/128 ГБ, а также Huawei Nova Y73. По выручке лидируют гаджеты Apple, самой популярной моделью стал оранжевый iPhone 17 Pro на 256 ГБ. Далее идут Samsung Galaxy S25 FE, Samsung Galaxy S25 Ultra и Huawei Pura 80.

Среди консолей лидером вновь стала PlayStation 5 Slim. При этом пользователи также приобретают более дорогую PS5 Pro и обращают внимание на портативные устройства Steam Deck OLED и Nintendo Switch 2. Самыми популярными играми в новогодние праздники стали DOOM: The Dark Ages, Mafia: The Old Country, «Человек-паук: Майлз Моралес» и Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру».

Среди ноутбуков лидируют устройства Apple — MacBook Air 13 на 256 ГБ и MacBook Air 15 на 512 ГБ. Среди телевизоров самыми популярными стали модели компании Hisense — E7Q и U7Q. В сегменте носимых устройств сохраняется высокий спрос на смарт-часы и фитнес-браслет — Huawei Watch Fit 4, Huawei Band 10 и Huawei Watch Kids 4 Pro.

