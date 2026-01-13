Месси и Роналду впервые не попали в «Команду года» в EA Sports FC 26

16 января в EA Sports FC 26 стартует большой ивент «Команда года» с лучшими футболистами 2025 года. Вместе с ним в режиме Ultimate Team появится множество новых карточек знаменитых спортсменов, которые особенно отличились в футбольном мире за последние 12 месяцев.

Как обратили внимание датамайнеры, впервые со времён существования режима в список не войдут Криштиану Роналду и Лионель Месси. Это значит, что португальца и аргентинца не будет в общей «Команде года» впервые с 2009 года , когда и создали Ultimate Team в FIFA 2009. При этом за время ивента EA выпустит несколько больших Эволюций, вместе с которыми обычные карточки современных легенд футбола можно будет заметно усилить.

Вполне возможно, что футболистов добавят в «Команду сезона» в мае — вместе с выходом лучших игроков чемпионата Саудовской Аравии и МЛС. Однако в команду прошедшего года Месси и Роналду всё же не вошли, уступив свои места более молодым спортсменам.