Большой трейлер мелодрамы «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич — премьера 12 февраля

Кинокомпания «Экспонента фильм» представила большой трейлер фильма «Счастлив, когда ты нет». Мелодрама с Александрой Бортич выйдет в российский прокат уже 12 февраля 2026 года.

Сюжет ленты расскажет о парне и девушке по имени Евгений и Евгения. Они случайно знакомятся во время вечеринки и начинают относиться друг к другу с антипатией, но при этом оказываются в одной постели. После этого их жизни становятся ещё сложнее.

Главные роли в фильме сыграли Александра Бортич («Холоп»), Гоша Токаев («Пара из будущего») и Софья Райзман («Жизнь и судьба»). Режиссёром и автором сценария выступил Игорь Марченко — автор фильмов «Мы-Значит» и «Гараж».