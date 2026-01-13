В России запретят автоматически списывать деньги за подписки уже 1 марта

С 1 марта 2026 года онлайн-сервисам будет запрещено автоматически списывать деньги за цифровые подписки без явного согласия пользователя. Об этом «РИА Новости» сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Чиновник отметил, что новая мера призвана помочь гражданам избежать случайных списаний, когда пользоваться тем или иным сервисом они уже перестали. Кроме того, законопроект должен помочь и бизнесу, добавив в сферу подписок прозрачность и доверительные отношения между покупателем и продавцом.

С 1 марта заработает мера против навязывания потребителям подписок — вступят в силу наши поправки, направленные на защиту прав граждан при оформлении цифровых подписок и других услуг с регулярной оплатой. Многие сталкивались с ситуацией, когда сервис продолжает автоматически снимать деньги, даже если человек отказался от услуги или поменял карту. Именно поэтому мы сочли необходимым законодательно защитить граждан от подобных злоупотреблений. Эта мера не направлена против бизнеса. Напротив, компании, которые строят отношения с клиентом на доверии, выиграют в долгосрочной перспективе. Прозрачность укрепляет репутацию, снижает уровень конфликтных ситуаций и делает рынок более зрелым. Когда человеку не нужно переживать из-за скрытых списаний, он охотнее продолжает пользоваться сервисами и чувствует себя защищённым.

Немкин отметил, что с ростом числа подписок у пользователей должен быть контроль над финансовыми инструментами в цифровой среде. У сервисов, по его мнению, ещё есть время адаптировать свои бизнес-процессы под новый законопроект.