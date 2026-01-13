«Очень странные дела» стали самым популярным сериалом в России в новогодние праздники

«Кинопоиск» поделился данными о самых популярных сериалах новогоднего сезона. В период с 29 декабря по 11 января самым популярным проектом стал пятый сезон «Очень странных дел» — картина Netflix собрала 1711 баллов по шкале интереса.

Это почти в два раза больше второго сезона «Ландышей», популярной российской мелодрамы. На третьей строчке оказался второй сезон «Фоллаута», следом идёт аниме «Магическая битва», у которого недавно стартовал третий сезон.

В десятку по популярности в новогодние праздники также вошли «Жаркое соперничество», «Оно: Добро пожаловать в Дерри», «Праздники», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Сваты» и «Метод».