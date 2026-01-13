Режиссёр «Властелина колец» Питер Джексон отрицает, что у фильма есть расширенная версия

Различные версии трилогии «Властелин колец» идут от 9,5 до 11 часов, но фанаты долгое время спорили — не существует ли более расширенного варианта. Режиссёр Питер Джексона отвергает эту теорию.

В интервью Empire постановщик сказал, что у них почти нет неиспользованных кадров.

Есть отдельные фрагменты, полагаю. Но если бы мы сделали из них расширенную версию, это было бы разочарованием. Это была бы расширенная версия из нескольких дополнительных секунд чего-то там. Не стоило такое бы делать.

Авторы «Властелина колец» подтверждают, что такие фрагменты есть: например, молодой Арагорн во время ухаживания за Арвен. Но их хронометраж совсем небольшой и вряд ли вызовет интерес аудитории, считают в команде фильма.